Стосується кожного: чужой сын (эфир от 16.11.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 16 ноября.
25-летняя Екатерина Евтушенко с Херсонщины видела своего 3-летнего сына в последний раз, когда мальчику было 4 месяца. Екатерина с бывшим сожителем - 29-летним Евгением Лагвиновским вместе прожила всего 9 месяцев. Они сошлись на ее пятом месяце беременности. Богдана записали на фамилию Евгения. Через четыре месяца после рождения ребенка Екатерина ушла от мужа, не выдержав издевательств и давления, зато сына он ей не отдал. Естественное желание вернуть ребенка или месть бывшему мужу за оскорбления. Почему только через три года мама решилась вернуться за ребенком и вспомнила, что ее сын живет с посторонним мужчиной?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.