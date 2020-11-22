Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.11.2020)

25 ноября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Мягкая, нежная, с аппетитной корочкой… Запеканка - один из древнейших кулинарных изобретений человечества - никого не оставит равнодушным! Рецептов этого блюда – тысячи: итальянцы готовят лазанью, англичане — пудинг, французы — гратен. В украинской кухне запеканка чаще подается как сладкий десерт, однако овощные, мясные и рыбные виды также в ней присутствуют. Как сделать запеканку вкусной без муки, манки или крахмала? Существует ли рецепт диетической запеканки? На что нужно обращать внимание при покупке готового блюда? И как приготовить оригинальную запеканку по рецепту шеф-повара? Звездный эксперт ток-шоу – певица Карина Плай.

Новый выпуск Полезной программы от 25.11.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.