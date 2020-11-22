Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.11.2020)

26 ноября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Пряности тысячелетиями добавляли в пищу для улучшения вкуса и аромата, а еще для того, чтобы сделать ее не только аппетитной, но и целебной. Ведь любая специя – это еще и лекарство с целым рядом полезных свойств. В чем состоит их польза? Как они влияют на организм человека? Какие из специй стоит обязательно включить в свой рацион и о каких противопоказаниях нужно знать? На что обращать внимание при покупке специй? И как с их помощью можно поднять настроение, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – певец Артем Мех.

Новый выпуск Полезной программы от 26.11.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.