Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.11.2020)

22 ноября 2020 14:15 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.11.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 27.11.2020)
пресс-служба

27 ноября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Сало считается украинским национальным продуктом. Однако до сих пор мало кто знает, как правильно его выбирать и готовить. Какое сало полезнее для здоровья – соленое, копченое, вареное или запеченое? Сколько его можно есть без вреда для фигуры? Как выбрать качественное сало, чтобы порадовать себя и гостей любимой закуской? Где правильно его хранить и как красиво подать? На эти вопросы в студии ток-шоу ответили ведущий Александр Лукьяненко, заслуженный артист Украины Виталий Борисюк и другие эксперты программы.

Новый выпуск Полезной программы от 27.11.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн  на tv.ua.

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