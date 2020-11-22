Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 28.11.2020)

28 ноября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

С мясом, рисом, вареньем, картошкой, печенью или другой начинкой…Пирожки любят и готовят по всему миру – их жарят во фритюре, на сковороде и запекают в печи. Как приготовить пышное и легкое тесто для пирожков? Какие начинки – самые популярные? Чем полезны покупные пирожки и как домашние сделать особенными? На эти вопросы в студии ток-шоу ответили ведущий Александр Лукьяненко, шоумен Дмитрий Коляденко и другие эксперты «Полезной программы».

Новый выпуск Полезной программы от 28.11.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.