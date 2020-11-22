Стосується кожного: Малолетняя мамочка (эфир от 23.11.2020)

22 ноября 2020 12:45 Александр Кива
Стосується кожного: Малолетняя мамочка (эфир от 23.11.2020)
Стосується кожного: Малолетняя мамочка (эфир от 23.11.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 23 ноября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Скандал на Волыни. 13-летняя школьница родила сына от своего 63-летнего отчима. Сразу после рождения ребенка в многодетную семью малолетней роженицы наведалась полиция, чтобы установить отца младенца. Подозрения пали на отчима девочки, от которого у ее матери аж трое общих детей. Мать несовершеннолетней роженицы, 36-летняя Мария, отказывается верить в причастность своего сожителя к изнасилованию дочери. Отцом ребенка записали 22-летнего Виталия, который с малолетней матерью в течение трех лет учился в детском оздоровительном центре. Журналистам 8-классница призналась, что у нее была интимная связь еще с несколькими взрослыми мужчинами.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 23 ноября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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