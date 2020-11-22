Стосується кожного: Закопанная тайна (эфир от 25.11.2020)

22 ноября 2020 14:45 Александр Кива
Стосується кожного: Закопанная тайна (эфир от 25.11.2020)
Стосується кожного: Закопанная тайна (эфир от 25.11.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 25 ноября.

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35-летнюю Татьяну Апполонову из Сумской области подозревают в убийстве собственного ребенка. Женщина родила мальчика осенью. Это была ее первая беременность. Всю жизнь Татьяна была уверена, что не может иметь детей. О беременности узнала на пятом месяце. Роды были стремительными. Женщина утверждает, что не хотела причинить вреда ребенку. На следующий день роженица рассказала о том, что произошло соседу. Вместе с Владимиром они похоронили тело и договорились сохранить это в тайне. Спланированное убийство новорожденного или последствия неосознанного материнства. Какие тайны рождения и смерти младенца разоблачит детектор?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 25 ноября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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