Стосується кожного: Закопанная тайна (эфир от 25.11.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 25 ноября.

35-летнюю Татьяну Апполонову из Сумской области подозревают в убийстве собственного ребенка. Женщина родила мальчика осенью. Это была ее первая беременность. Всю жизнь Татьяна была уверена, что не может иметь детей. О беременности узнала на пятом месяце. Роды были стремительными. Женщина утверждает, что не хотела причинить вреда ребенку. На следующий день роженица рассказала о том, что произошло соседу. Вместе с Владимиром они похоронили тело и договорились сохранить это в тайне. Спланированное убийство новорожденного или последствия неосознанного материнства. Какие тайны рождения и смерти младенца разоблачит детектор?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 25 ноября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.