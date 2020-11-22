Стосується кожного: Условия для материнства (эфир от 24.11.2020)

22 ноября 2020 13:45 Александр Кива
Стосується кожного: Условия для материнства (эфир от 24.11.2020)
Стосується кожного: Условия для материнства (эфир от 24.11.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 24 ноября.

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Куча мусора, тараканы и сплошная антисанитария. Из таких условий органы опеки Одессы изъяли новорожденного мальчика. Мать младенца - 29-летняя Алена Шраменко ужасные условия жизни оправдывает неопрятными квартирантами. Чтобы подзаработать, они с мамой вынуждены были пустить постояльцев. Женщина утверждает, что уже стала менять свою жизнь, а Богдан долгожданный и желанный ребенок. Зато соседи не верят, ведь давно просили о соблюдении чистоты. Жалобы недовольных соседей или материнская несостоятельность, что именно стало причиной изъятия младенца и какая судьба ждет теперь ребенка?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 24 ноября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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