Стосується кожного: Семья сироты (эфир от 26.11.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 26 ноября.

21-летняя Снежана Гармишева из Херсона просит помочь ей и ее трехлетней дочери Виктории не остаться зимой под открытым небом. Два года назад комнату в общежитии получил бывший гражданский муж Снежаны, как военнослужащий. Александр Горбачевский был тяжело ранен в голову, и лишь чудом остался жив. Родные забрали Александра под свою опеку, а Снежана с ребенком остались в общежитии. Но в начале октября администрация заведения попросила ее освободить комнату, якобы из-за аморального поведение женщины. Какой будет встреча отца и дочери через два года? В студии «Касается каждого» выясняем, почему сирота с ребенком оказалась один на один со всеми проблемами.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 26 ноября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.