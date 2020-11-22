Стосується кожного: Семья сироты (эфир от 26.11.2020)

22 ноября 2020 15:45 Александр Кива
Стосується кожного: Семья сироты (эфир от 26.11.2020)
Стосується кожного: Семья сироты (эфир от 26.11.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 26 ноября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

21-летняя Снежана Гармишева из Херсона просит помочь ей и ее трехлетней дочери Виктории не остаться зимой под открытым небом. Два года назад комнату в общежитии получил бывший гражданский муж Снежаны, как военнослужащий. Александр Горбачевский был тяжело ранен в голову, и лишь чудом остался жив. Родные забрали Александра под свою опеку, а Снежана с ребенком остались в общежитии. Но в начале октября администрация заведения попросила ее освободить комнату, якобы из-за аморального поведение женщины. Какой будет встреча отца и дочери через два года? В студии «Касается каждого» выясняем, почему сирота с ребенком оказалась один на один со всеми проблемами.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 26 ноября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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