Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 30.11.2020
24 ноября 2020 20:40
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 30.11.2020
пресс-служба
30 ноября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск программы Гроші.
Гроші: в каждом выпуске журналисты проверяют как работают самые крупные мошеннические схемы в Украине. Ради качественного расследования они идут на все, попадая в круговорот манипуляций в различных сферах. От них не скроется ничто: ни коррупционные схемы, ни отмывание денег, ни квартирные кражи. Для этого они работают «под прикрытием», «поднимают» архивные записи и даже меняют профессию. В программе есть все: коррупционные скандалы, неожиданные схемы и сенсационные разоблачения. Смогут ли журналисты найти нечестные деньги?
Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным смотрите 30.11.2020 в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.