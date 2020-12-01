Стосується кожного: Справка против усыновления (эфир от 30.11.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 30 ноября.
46-летняя Лана Ротару из Киевской области всегда мечтали о большой семье. Поскольку собственных детей не удалось родить, Лана и Андрей решили подарить семейное тепло сиротам. Собрав все необходимые документы, супруги неожиданно получили отказ в усыновлении, потому что Андрей якобы имел проблемы с законом. После нескольких месяцев кропотливой работы с адвокатом супругам удалось получить справку об отсутствии проблем с законом у Андрея, но и этого оказалось недостаточно. Скрытая правда, испорченная репутация или личная неприязнь чиновников. Сможгут ли супруги стать настоящими родителями?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.