Стосується кожного: Справка против усыновления (эфир от 30.11.2020)

1 декабря 2020 01:24 Александр Кива
Стосується кожного: Справка против усыновления (эфир от 30.11.2020)
Стосується кожного: Справка против усыновления (эфир от 30.11.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 30 ноября.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

46-летняя Лана Ротару из Киевской области всегда мечтали о большой семье. Поскольку собственных детей не удалось родить, Лана и Андрей решили подарить семейное тепло сиротам. Собрав все необходимые документы, супруги неожиданно получили отказ в усыновлении, потому что Андрей якобы имел проблемы с законом. После нескольких месяцев кропотливой работы с адвокатом супругам удалось получить справку об отсутствии проблем с законом у Андрея, но и этого оказалось недостаточно. Скрытая правда, испорченная репутация или личная неприязнь чиновников. Сможгут ли супруги стать настоящими родителями?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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