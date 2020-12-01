Стосується кожного: Квартира детства (эфир от 01.12.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 1 декабря.

Видео с непристойным поведением своей матери недавно записала многодетная Наталья Сапожкова. Наталья с мужем и детьми проживали в Донецкой области, но с началом боевых действий им пришлось вернуться на Львовщину. Тогда и начались скандалы с ее мамой – из-за 4-комнатной квартиры, часть которой в наследство Наталье оставила бабушка. У Натальи с матерью всегда были сложные отношения. Зато мать Натальи утверждает, что ее дочь далеко не ангел, вроде бы, именно из-за квартиры 5 лет назад, довела до самоубийства бабушку, которая воспитывала ее с детства. Квадратные метры против детских обид. В студии «Касается каждого» история семейного конфликта, в котором право на собственность уничтожает семейные отношения.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 1 декабря в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.