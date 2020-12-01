Стосується кожного: Смерть на лестнице (эфир от 02.12.2020)

1 декабря 2020 01:29 Александр Кива
Стосується кожного: Смерть на лестнице (эфир от 02.12.2020)
Стосується кожного: Смерть на лестнице (эфир от 02.12.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 декабря.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

В конце октября, накануне выходных, 53-летней Светлане Гончар из Боярки стало плохо. Ночью дочь вызвала скорую, но она не приехала. На следующий день родственники Светланы позвонили в поликлинику. Хотели, чтобы больную осмотрел семейный врач. Но и здесь - ничего не получилось. В больницу с женой поехал муж. Он держал капельницу и слышал, как врачи отказывались принимать больную. Сердце женщины остановилось прямо на лестнице больницы. Кто должен ответить за смерть человека на ступеньках больницы в Боярке. В студии «Касается каждого» - откровенный разговор о человечности и профессионализме медиков.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 2 декабря в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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