Стосується кожного: Смерть на лестнице (эфир от 02.12.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 2 декабря.

В конце октября, накануне выходных, 53-летней Светлане Гончар из Боярки стало плохо. Ночью дочь вызвала скорую, но она не приехала. На следующий день родственники Светланы позвонили в поликлинику. Хотели, чтобы больную осмотрел семейный врач. Но и здесь - ничего не получилось. В больницу с женой поехал муж. Он держал капельницу и слышал, как врачи отказывались принимать больную. Сердце женщины остановилось прямо на лестнице больницы. Кто должен ответить за смерть человека на ступеньках больницы в Боярке. В студии «Касается каждого» - откровенный разговор о человечности и профессионализме медиков.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 2 декабря в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.