Стосується кожного: Сильнейший мотиватор (эфир от 03.12.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 3 декабря.

30-летний Александр Ступак из Винницкой области - уникален. Его рост составляет всего лишь один метр пятнадцать сантиметров. Еще в 9-летнем возрасте у Саши проявилась болезнь, которая навсегда его приковала к постели. Уже более 20 лет Саша - заложник своего тела: он не может пошевелить ни руками, ни ногами. Александр общается с миром через интернет и имеет более 3 тысяч друзей. Сам себя парень называет коучем и мотиватором. История маленького, но одновременно сильнейшего человека Украины. О чем мечтает уникальный украинец? И чем он вдохновляется, чтобы поддерживать других, не имея возможности даже двигаться?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 3 декабря в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.