Стосується кожного: Сильнейший мотиватор (эфир от 03.12.2020)

1 декабря 2020 01:31 Александр Кива
Стосується кожного: Сильнейший мотиватор (эфир от 03.12.2020)
Стосується кожного: Сильнейший мотиватор (эфир от 03.12.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 3 декабря.

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30-летний Александр Ступак из Винницкой области - уникален. Его рост составляет всего лишь один метр пятнадцать сантиметров. Еще в 9-летнем возрасте у Саши проявилась болезнь, которая навсегда его приковала к постели. Уже более 20 лет Саша - заложник своего тела: он не может пошевелить ни руками, ни ногами. Александр общается с миром через интернет и имеет более 3 тысяч друзей. Сам себя парень называет коучем и мотиватором. История маленького, но одновременно сильнейшего человека Украины. О чем мечтает уникальный украинец? И чем он вдохновляется, чтобы поддерживать других, не имея возможности даже двигаться?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 3 декабря в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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