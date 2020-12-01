Стосується кожного: Расследование пыток (эфир от 04.12.2020)

1 декабря 2020 01:34 Александр Кива
Стосується кожного: Расследование пыток (эфир от 04.12.2020)
Стосується кожного: Расследование пыток (эфир от 04.12.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 4 декабря.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Обнаженное тело 35-летней Снежаны с жуткими следами издевательств нашли жители Днепра. Последний раз молодую женщину видели в местном кафе вечером 9 октября. Полицейские сразу задержали подозреваемого. Им оказался сосед жертвы - 25-летний Богдан Слободянюк. Мужчина признался в содеянном, но через несколько дней он изменил показания и категорически отрицал свою причастность к убийству, обвинив правоохранителей в пытках электрическим током и кипятком во время допросов. Жестокий убийца или удобный подозреваемый? В студии «Касается каждого» пытаемся установить детали и мотивы зверского убийства.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 4 декабря в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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