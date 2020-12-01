Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 01.12.2020)

1 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Из какой части птицы получается самый полезный бульон? Как сделать его прозрачным? Чем бульон отличается от «Консоме»? И в чем особенности приготовления итальянской «Пастины», японского «Даси» и финского «Калакейтто»? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: гастроэнтеролог Инна Бутько, эксперт по качеству и безопасности продуктов Богдана Леонова, шеф-повар Антон Рукавица. Звездный гость «Полезной программы» – телеведущая Жанна Тихонова.

Новый выпуск Полезной программы от 01.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.