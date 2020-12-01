Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.12.2020)

2 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Слоеное, дрожжевое, песочное, заварное, бисквитное… В каком из видов теста меньше калорий? Бывает ли оно вообще без муки? Что продается в украинских магазинах и на рынках? Как выбрать тесто без опасных трансжиров и вредных консервантов? И какие непривычные для нас ингредиенты добавляют в тесто в разных кухнях мира? Звездный эксперт ток-шоу – певица Наталка Карпа.

Новый выпуск Полезной программы от 02.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.