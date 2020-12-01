Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.12.2020)

1 декабря 2020 01:48 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.12.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.12.2020)
пресс-служба

4 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Писатель Николай Гоголь в своих литературных шедеврах всегда воспевал вареники. Например, его знаменитая повесть «Вий» содержит упоминание о самых больших варениках, которые когда-либо готовились, – величиною со шляпу. А в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» есть фрагмент о том, как вареники сами прыгали в рот, предварительно обмакнувшись в сметане. И хотя вареники у нас едят с давних времен, знаем об этом блюде мы, как оказывается, далеко не все. Как выбрать качественный замороженный продукт? Почему магазинные вареники часто развариваются? Чем отличаются украинские вареники от их зарубежных собратьев? И в чем состоит главный секрет приготовления вареников, расскажут эксперты «Полезной программы», среди них – народная артистка Украины Светлана Билоножко.

Новый выпуск Полезной программы от 04.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн  на tv.ua.

Облако тегов

Интер видео телешоу Полезная программа

Материалы по теме

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.12.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.12.2020)
Цвет страсти: смотреть онлайн 11 cерию (эфир от 01.12.2020)
Сериалы

Цвет страсти: смотреть онлайн 11 cерию (эфир от 01.12.2020)
Цвет страсти: смотреть онлайн 10 cерию (эфир от 30.11.2020)
Сериалы

Цвет страсти: смотреть онлайн 10 cерию (эфир от 30.11.2020)
Цвет страсти: смотреть онлайн 9 cерию (эфир от 30.11.2020)
Сериалы

Цвет страсти: смотреть онлайн 9 cерию (эфир от 30.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Кохання на виживання-4: участники реалити в Перу стирали одежду в реке, готовили рагу с говяжьим желудком

Кохання на виживання-4: участники реалити в Перу стирали одежду в реке, готовили рагу с говяжьим желудком

Популярное видео

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK