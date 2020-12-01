Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 04.12.2020)

4 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Писатель Николай Гоголь в своих литературных шедеврах всегда воспевал вареники. Например, его знаменитая повесть «Вий» содержит упоминание о самых больших варениках, которые когда-либо готовились, – величиною со шляпу. А в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» есть фрагмент о том, как вареники сами прыгали в рот, предварительно обмакнувшись в сметане. И хотя вареники у нас едят с давних времен, знаем об этом блюде мы, как оказывается, далеко не все. Как выбрать качественный замороженный продукт? Почему магазинные вареники часто развариваются? Чем отличаются украинские вареники от их зарубежных собратьев? И в чем состоит главный секрет приготовления вареников, расскажут эксперты «Полезной программы», среди них – народная артистка Украины Светлана Билоножко.

Новый выпуск Полезной программы от 04.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.