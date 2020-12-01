Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.12.2020)

1 декабря 2020 01:52 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.12.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 05.12.2020)
пресс-служба

5 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

С мясом, рисом, вареньем, картошкой, печенью или другой начинкой… Пирожки любят и готовят по всему миру – их жарят во фритюре, на сковороде и запекают в печи. Как приготовить пышное и легкое тесто для пирожков? Какие начинки – самые популярные? Чем полезны покупные пирожки и как домашние сделать особенными? На эти вопросы в студии ток-шоу ответят ведущий Александр Лукьяненко, шоумен Дмитрий Коляденко и другие эксперты «Полезной программы».

Новый выпуск Полезной программы от 05.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн  на tv.ua.

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