Говорит Украина: Натанцую мужу в Интернете на спортивный костюм (эфир от 07.12.2020)

Говорит Украина: Натанцую мужу в Интернете на спортивный костюм (эфир от 07.12.2020)

7 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Натанцую мужу в Интернете на спортивный костюм.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Девять лет почти идеальных отношений, такой видела Татьяна семью своей кумы. И вдруг все пошло наперекосяк из-за того, что жена нашла себе новое хобби.

Муж Светланы начал ревновать жену к ее популярности и даже подозревать в измене через интернет!

Татьяна уверена, ситуация критическая! Ведь из-за якобы чрезмерную реакцию мужа на простое хобби, развалилась семья, и под угрозой оказались двое маленьких детей!

Какая личная переписка жены возмутила Дмитрия? За которые трансляция платили деньги матери двоих детей? И спасет ли детектор лжи молодую семью?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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