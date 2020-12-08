Стосується кожного: Борьба наследников (эфир от 07.12.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 7 декабря.
Ожесточенная борьба наследников на Киевщине продолжается уже несколько месяцев. Владелец дома Алексей Севастян умер месяц назад. Но распределение имущества и 6-ти соток дорогой земли под Киевом начались еще при жизни мужа. Вроде, все, что имел, обещал ближайшему соседу Анатолию Остапенко, который ухаживал за ним в последние дни жизни. Свои права на наследство заявила и племянница погибшего. А уже после смерти дяди Алексея появился еще один наследник, 26-летний парень, который называет себя внебрачным сыном Алексея Севастяна. Семья племянника, сосед или непризнанный сын. Кто на самом деле ухаживал старика, а кто просто ждал его смерти?
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