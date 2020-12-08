Говорит Украина: Остановите фельдшера, который хочет забрать нашего сына (эфир от 08.12.2020)

Говорит Украина: Остановите фельдшера, который хочет забрать нашего сына (эфир от 08.12.2020)

8 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого —Остановите фельдшера, который хочет забрать нашего сына.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Татьяна и Антон уже мечтали, как в школу ходить их сын, и теперь мамой он может называть совсем другую!

Женщина, которая неожиданно появилась в жизни супругов, утверждает, что Ярослав для них - чужой ребенок!

Теперь супруги вынуждены постоянно ходить на суды и добиваться справедливости.

Что за женщина хочет отобрать у супругов сына? О каких ужасах расскажут бабушки, которые приехали в студию? И почему отец мальчика будет вынужден пройти детектор лжи?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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