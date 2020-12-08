Говорит Украина: Остановите фельдшера, который хочет забрать нашего сына (эфир от 08.12.2020)
8 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого —Остановите фельдшера, который хочет забрать нашего сына.
Татьяна и Антон уже мечтали, как в школу ходить их сын, и теперь мамой он может называть совсем другую!
Женщина, которая неожиданно появилась в жизни супругов, утверждает, что Ярослав для них - чужой ребенок!
Теперь супруги вынуждены постоянно ходить на суды и добиваться справедливости.
Что за женщина хочет отобрать у супругов сына? О каких ужасах расскажут бабушки, которые приехали в студию? И почему отец мальчика будет вынужден пройти детектор лжи?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.
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