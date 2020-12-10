Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.12.2020)

10 декабря 2020 01:35 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.12.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 09.12.2020)
пресс-служба

9 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Варенье считается одним из самых полезных десертов, заготовленных на зиму. Малиновым вареньем лечат простуду, смородиновым – авитаминоз. Но действительно ли ягоды и фрукты сохраняют свою пользу после варки? Как можно уменьшить количество сахара в варенье? Чем отличаются варенье, джем, повидло и конфитюр? Что из этого перечня можно считать самым полезным? Что делать с вареньем, которое засахарилось? И как приготовить изысканное варенье из овощей? Звездный эксперт ток-шоу – танцор и хореограф Григорий Чапкис.

Новый выпуск Полезной программы от 09.12.2020 смотрите онлайн  на tv.ua.

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