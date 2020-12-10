Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.12.2020)

10 декабря 2020 04:00 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.12.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.12.2020)
пресс-служба

10 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Ее называют древнейшей приправой в мире. На протяжении многих веков соль считалась настоящим сокровищем. Чем отличается соль XXI века от той, что употребляли наши предки? Почему считается, что соль опасна для здоровья? Какая самая полезная – каменная, морская, экстра или йодированная? И в чем особенность розовой соли? Об этом расскажут эксперты «Полезной программы». Звездная гостья ток-шоу – телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 10.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн  на tv.ua.

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