Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 10.12.2020)

10 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Ее называют древнейшей приправой в мире. На протяжении многих веков соль считалась настоящим сокровищем. Чем отличается соль XXI века от той, что употребляли наши предки? Почему считается, что соль опасна для здоровья? Какая самая полезная – каменная, морская, экстра или йодированная? И в чем особенность розовой соли? Об этом расскажут эксперты «Полезной программы». Звездная гостья ток-шоу – телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 10.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.