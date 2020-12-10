Говорит Украина: Шок: трое полицейских изнасиловали, а потом выбросили из окна (эфир от 10.12.2019)

Говорит Украина: Шок: трое полицейских изнасиловали, а потом выбросили из окна (эфир от 10.12.2019)

10 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Шок: трое полицейских изнасиловали, а потом выбросили из окна.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Шокирующая новость из Львовщины облетела всю страну! Светлана заявила, что ее 27-летнюю дочь изнасиловали трое полицейских, а затем выбросили из окна пятого этажа!

Женщина напугана, потому что полиция якобы не хочет допустить огласки, а падения из окна назвали несчастным случаем!

Единственным доказательством, которое может доказать вину полицейских - телефон ее дочери, который записывал все ее разговоры!

Как дочь Светланы выпала из окна 5-го этажа? Что на обвинения женщины скажет полиция? Какие доказательства нам удалось достать из разбитого телефона? Специальное расследование только в «Говорит Украина»!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.