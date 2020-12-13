Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 15.12.2020)

15 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Хочешь быть не только здоровым, но и счастливым – ешь апельсины. Что оказывает большее антидепрессивное действие – запах апельсина, его цвет или вкус? Какие апельсины полезнее – летние или зимние. Как выбрать качественный продукт на рынках и в магазинах? Что готовят во всем мире из ярко-оранжевых плодов? Какая польза спрятана в апельсиновой кожуре и косточках? И что общего между апельсином и маникюром? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – певица Карина Плай.

Новый выпуск Полезной программы от 15.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.