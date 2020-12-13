Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.12.2020)

13 декабря 2020 14:50 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.12.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 16.12.2020)
пресс-служба

16 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Этот продукт настолько необходим человеку, что его едят во всех странах мира. Только называется он везде по-разному: фромаж блан (Fromage_blanc) – во Франции, рикотта – в Италии, рекесон (requeson) – в Испании, панир – в Индии, коттедж чиз (Cottage cheese) – в Израиле. Некоторые эксперты считают, что сыр и блюда из него полезно есть на завтрак. Другие – что сыр можно есть на ночь и от этого – худеть. Что из этого правда, а что миф? В чем польза сыра? Как не ошибиться с выбором качественного молочнокислого лакомства? И что из него приготовить? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущая Габриэлла Массанга.

Новый выпуск Полезной программы от 16.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн  на tv.ua.

 

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