Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 17.12.2020)

17 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Если дело идет хорошо, мы говорим «Как по маслу», а вот жители Индии скажут: «Как по шкурке банана». С помощью раздавленных банановых шкурок в Индии спускают корабли на воду. Однако это не главное применение банана – у этого плода очень много полезных свойств! Чем бананы полезны для человека? Как разобраться в спелости бананов? От каких плодов лучше отказаться? Попадают ли на наши прилавки кормовые разновидности плодов? Действительно ли бананы обладают свойствами антидепрессантов, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездная гостья ток-шоу – певица Анна Добрыднева.

Новый выпуск Полезной программы от 17.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.