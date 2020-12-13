Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 18.12.2020)

18 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Популярный у нас деликатес – сырокопченая колбаса – на самом деле был придуман не как блюдо, а как способ как можно дольше сохранить мясо. Из него готовили фарш, заправляли специями, набивали в кишку и подвешивали вялиться в тени деревьев. Так делали и древние греки, и римляне. Но впоследствии кулинары заметили: если подвесить такой продукт над костром – то он высушится гораздо быстрее. Так появилась сырокопченая колбаса. Какой должна быть качественная колбаса? Чем она отличается от полукопченой или сыровяленой? Какие сорта полезнее – с жиром или без? Ответы на эти и многие другие вопросы – в очередном выпуске «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – телеведущий Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 18.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.