Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.12.2020)

19 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

По легенде, в 1380 году один голландский рыбак впервые совершил два простых действия: после вылова сельди вырезал у каждой рыбы жабры, а затем – положил сельдь аккуратными рядами в бочки и пересыпал солью. Так рыба перестала горчить и понравилась всем. Семь веков мы уже едим сельдь, а вопросов о ней меньше не стало. Как выбрать качественный продукт, который не таит в себе опасностей? С чем лучше употреблять сельдь, чтобы было максимально полезно? И как правильно приготовить из сельди фаршмак? Звездная гостья ток-шоу – солистка Национальной оперы Украины Елена Гребенюк.

Новый выпуск Полезной программы от 19.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн на tv.ua.