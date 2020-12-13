Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.12.2020)

13 декабря 2020 17:45 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.12.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 19.12.2020)
пресс-служба

19 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

По легенде, в 1380 году один голландский рыбак впервые совершил два простых действия: после вылова сельди вырезал у каждой рыбы жабры, а затем – положил сельдь аккуратными рядами в бочки и пересыпал солью. Так рыба перестала горчить и понравилась всем. Семь веков мы уже едим сельдь, а вопросов о ней меньше не стало. Как выбрать качественный продукт, который не таит в себе опасностей? С чем лучше употреблять сельдь, чтобы было максимально полезно? И как правильно приготовить из сельди фаршмак? Звездная гостья ток-шоу – солистка Национальной оперы Украины Елена Гребенюк.

Новый выпуск Полезной программы от 19.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира онлайн  на tv.ua.

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