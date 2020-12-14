Говорит Украина: Невестка с секретами: куда исчезают ее дети? (эфир от 14.12.2020)

Говорит Украина: Невестка с секретами: куда исчезают ее дети? (эфир от 14.12.2020)

14 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Невестка с секретами: куда исчезают ее дети?

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Вечером к Нине в гости пришла невестка с двумя внуками, все вместе поужинали и разошлись спать. А на утро женщина с детьми загадочного исчезла! Нина сразу побежала к дому невестки и зайдя, поняла - исчезли все ценные вещи! Лишь на следующий день на звонок напуганной бабушки ответил 6-летний внук! Мальчик успел сказать, что их с мамой на большой машине забрал незнакомец с пистолетом!

Почему невестка и внуки Нины так внезапно исчезли? Где они сейчас? Кто и почему хочет сменить фамилию 6-летнему мальчику? И сколько детей в этой семье уже погибло?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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