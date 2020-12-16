Говорит Украина: Шок на Харьковщине: почему Михаил отрезает женщинам головы (эфир от 15.12.2020)

16 декабря 2020 16:44 Александр Кива
Говорит Украина: Шок на Харьковщине: почему Михаил отрезает женщинам головы (эфир от 15.12.2020)
Говорит Украина: Шок на Харьковщине: почему Михаил отрезает женщинам головы (эфир от 15.12.2020)
пресс-служба

15 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Шок на Харьковщине: почему Михаил отрезает женщинам головы

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Шок на Харьковщине: пошла искать сына - чуть не отрезали голову! Мужчина вроде поджег дом и пытался сжечь заживо дочь Екатерины.

Катерининой дочери в горящем доме не было, и самое страшное для нее началось потом! Последним ударом для порезанной женщины стало то, что пока она была в больнице ее детей забрал другой мужчина!

Понесет ли мужчина наказание за порезанную дочь Екатерины? Почему мать может навсегда потерять сыновей? При чем тут бывшая ее мужа? И что о кровавой ночи Елены рассказали ее дети нашем психологу?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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