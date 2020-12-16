Говорит Украина: Трое роковых мужчин женщины с кожей ананаса (эфир от 16.12.2020)

16 декабря 2020 17:10 Александр Кива
Говорит Украина: Трое роковых мужчин женщины с кожей ананаса (эфир от 16.12.2020)
Говорит Украина: Трое роковых мужчин женщины с кожей ананаса (эфир от 16.12.2020)
пресс-служба

16 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Трое роковых мужчин женщины с кожей ананаса

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Почти полная потеря зрения, а еще кожа своим видом похожа на ананас. Именно в таком состоянии Светлана увидела подругу впервые, после долгой разлуки.

Даже обычный поход в магазин для Светланы - настоящие пытки. Ведь женщина ничего не видит и не может самостоятельно передвигаться, а ее внешность наводит ужас на прохожих!

И сейчас женщина боится, что оставит сиротами двух сыновей, которые также больны! Ведь любое обращение к врачам, заканчивается для нее ничем! Из-за чего женщина теряет зрение, а ее кожа напоминает поверхность ананаса? Как до такого состояния женщины причастны трое мужчин из ее прошлого? И кто из родных может вернуть женщине здоровье?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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