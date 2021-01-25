Гроші: смотреть выпуск онлайн от 25.01.2021

25 января на канале 2+2 и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск программы Гроші.

Смотрите в новом выпуске программы Гроші : журналисты «Грошей» покажут, как выглядят элитные виллы и дома украинских политиков, которые поражают своей роскошью и неприлично высокой стоимостью.

Недавнее расследование коррупционной империи Путина и его дворца стоимостью один миллиард долларов стало самым скандальным и громким разоблачением последних лет. Кадры резиденции, на территории которой находятся собственное казино, церковь, подземный тоннель и даже «аквадискотека» всколыхнули Сеть, а фильм всего за несколько дней собрал более 80 млн просмотров на Youtube. «Дворец Путина» сразу назвали самым дорогим в мире поместьем и самым секретным объектом в России. Подобная любовь к богатству присуща и украинским политикам. Зарубежные виллы, огромные дачные комплексы и целые спа-комплексы на территории резиденций – нардепы и олигархи не жалеют средств на дорогую недвижимость. Журналисты «Грошей» покажут, кто из украинской элиты имеет самый дорогой особняк и что чиновники тщательно скрывают за высокими воротами своих домов.

Также «Гроші» расскажут, с какой роскошью отдыхали украинские политики во времена пандемии – кто провел праздники на Мальдивах, а кто выбрал каникулы в Эмиратах, сколько потратили на отпуск первые «лица» страны и должны ли чиновники декларировать свой отдых.

Кроме того, в первом выпуске нового сезона будут обнародованы расследования новой автоаферы, подробности коррупционных закупок Минобороны и другие разоблачения.

Новый выпуск программы Гроші с ведущим Александром Преподобным смотрите 25.01.2021 в 22:20 на 2+2 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.