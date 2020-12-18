Стосується кожного: Двойное убийство в пятницу, 13-го (эфир от 14.12.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 14 декабря.

69-летняя киевлянка Татьяна Коломиец почти год лечилась у стоматолога и заплатила немалую сумму за новые импланты. Приветливый и внимательный врач производил лучшее впечатление, а для проведения необходимых процедур даже приезжал к ней домой. Татьяна не понимала, почему каждый раз после общения с врачом, чувствует себя очень плохо. Сбрасывала все на возраст. Пока из Америки не вернулась ее дочь Вероника. Именно она объяснила маме, что в течение всего лечения у стоматолога мама была под действием ядовитого вещества. Преступная схема оборотня в белом халате или жертва собственной доверчивости и фантазий?В Голосеевском парке столицы тело с простреленной головой нашли случайные прохожие. Установить личность потерпевшей оперативникам удалось только через трое суток. Убитой оказалась 31-летняя киевлянка Раиса Валуйская. В тот же день полиция задержала и подозреваемого в убийстве девушки. 44-летний музыкант и волонтер Сергей Бутко в содеянном сознался сразу. Во время проведения собственного расследования наши журналисты узнали шокирующую информацию. Оказывается, в пятницу 13 ноября, погибла также старшая сестра Раисы - Галина Валуйская. Она умерла в больнице от отравления. Случайное стечение обстоятельств или заранее спланированные убийства? Почему сразу две сестры погибли в один день?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.