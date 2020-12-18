Стосується кожного: Опасные килограммы. Жизнь после операции (эфир от 15.12.2020)

18 декабря 2020 11:10 Александр Кива
Стосується кожного: Опасные килограммы. Жизнь после операции (эфир от 15.12.2020)
Стосується кожного: Опасные килограммы. Жизнь после операции (эфир от 15.12.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 15 декабря.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

53-летняя жительница Чернигова Ольга Швец из-за лишнего веса почти не выходит из дома. Одежда, которую женщина носила еще в прошлом году, уже для нее мала, а новой, нужного размера, купить негде. При росте в 168 сантиметров Ольга весит 169 килограммов. Каждый шаг - на вес жизни. Уже и не помнит, когда в последний раз взвешивалась без стыда. Ольга несколько раз тайком смотрела программу «Опасные килограммы», которую мы снимали в прошлом году, и сейчас даже сама не верит, что наконец, сама решилась позвонить на телевидение. Сегодня в студии «Касается каждого» мы познакомим двух женщин, которые одинаково ненавидят свое тело. Но сможет ли пример одной стать стимулом для похудения другой - просто, во время эфира?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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