Стосується кожного: Кредитное выживание (эфир от 16.12.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 16 декабря.
К 37-летней многодетной Анне Курьянович из Харькова осенним утром отправились незнакомцы. Когда ее муж Андрей Курьянович, который в этот момент собирал пятерых детей в школу и садик, попытался выяснить ситуацию, его выбросили за дверь собственной квартиры. Причиной штурма квартиры стал кредит, который Андрей взял в банке 13 лет назад - на развитие собственного бизнеса. Впрочем, дело не пошло, а денег на уплату процентов не хватало. Тогда банк перепродал проблемный кредит коллекторам. В студии «Касается каждого» разбираем историю многодетной семьи, которая из-за банковских долгов оказалась на грани выживания.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.