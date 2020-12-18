Стосується кожного: Кредитное выживание (эфир от 16.12.2020)

18 декабря 2020 11:40 Александр Кива
Стосується кожного: Кредитное выживание (эфир от 16.12.2020)
Стосується кожного: Кредитное выживание (эфир от 16.12.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 16 декабря.

Читайте такжеЖиття відомих людей: смотреть выпуск онлайн (эфир от 23.09.2019)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

К 37-летней многодетной Анне Курьянович из Харькова осенним  утром отправились незнакомцы. Когда ее муж Андрей Курьянович, который в этот момент собирал пятерых детей в школу и садик, попытался выяснить ситуацию, его выбросили за дверь собственной квартиры. Причиной штурма квартиры стал кредит, который Андрей взял в банке 13 лет назад - на развитие собственного бизнеса. Впрочем, дело не пошло, а денег на уплату процентов не хватало. Тогда банк перепродал проблемный кредит коллекторам. В студии «Касается каждого» разбираем историю многодетной семьи, которая из-за банковских долгов оказалась на грани выживания.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

видео Стосується кожного телешоу

Материалы по теме

Стосується кожного: Возвращение веры (эфир от 17.12.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Возвращение веры (эфир от 17.12.2020)
Родня: смотреть онлайн 18 серию (эфир от 14.12.2020)
Сериалы

Родня: смотреть онлайн 18 серию (эфир от 14.12.2020)
Маша Ефросинина заболела коронавирусом: как себя чувствует звезда
Новости

Маша Ефросинина заболела коронавирусом: как себя чувствует звезда
SWEET.TV помог украинскому кино: провели «Битву блогеров» и собрали деньги для новых украинских фильмов
События

SWEET.TV помог украинскому кино: провели «Битву блогеров» и собрали деньги для новых украинских фильмов

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь

Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Популярное видео

Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь

Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK