Стосується кожного: Возвращение веры (эфир от 17.12.2020)

18 декабря 2020 12:10 Александр Кива
Стосується кожного: Возвращение веры (эфир от 17.12.2020)
Стосується кожного: Возвращение веры (эфир от 17.12.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 17 декабря.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

Уже 4 месяца 30-летний Олег Денисевич из Житомирской области безуспешно пытается вернуть жену, которая сбежала, пока его не было дома. Еще в начале лета 23-летняя многодетная мать, Вера Журко, оставила троих детей на мужа, а сама якобы поехала в столицу на заработки. Однако, человек подозревает, что у Веры в Киеве появился другой. Две недели назад органы опеки забрали всех детей от Олега. Ведь, по документам, он не является отцом, поэтому, не может их воспитывать без матери. Наши журналисты разыскали Веру. Женщина утверждает, что убежать из дома ее заставили постоянные побои и недовольство мужа. Материнская безответственность или способ спастись от домашнего насилия?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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