Говорит Украина: хочу увидеть дедушку под елкой (эфир от 18.12.2020)

18 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — хочу увидеть дедушку под елкой .

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

12-летняя Елизавета ежегодно наряжает елку в компании папы и мамы. Однако есть человек, которого она ждет больше, чем Деда Мороза!

Лиза часто представляет своего неизвестно дедушку. В ее воображении он невысокого роста, хозяйственный и очень любит животных. Так же, как она сама. Лиза уже подготовила подарки для дедушки. Однако куда их отправить - не знает. Удастся ли школьнице Лизе найти дедушку? Какая трагедия произошла в новогоднюю ночь 10 лет назад? Но будет ли сегодня новогоднее чудо?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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