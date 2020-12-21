Говорит Украина: три недели на чудо для брошеных детей (эфир от 21.12.2020)

21 декабря на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — три недели на чудо для брошеных детей.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

На первый взгляд Николай, Святослав и Анна кажутся обычными детьми. Но Новый Год они могут встречать в интернате!

Уже месяц дети живут самостоятельно, без присмотра взрослых! Дома действует четкий график и каждый имеет свои обязанности.

Родную мать дети уже несколько лет не слышали даже по телефону, а отец отворачивался, случайно встретившись с ними в магазине.

Удастся ли сегодня внукам спасти любимую бабушку? Какую страшную весть от них скрыли в больнице? И какое заявление сделает родная мать?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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