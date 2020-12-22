Стосується кожного: Поджог за «лайки» (эфир от 21.12.2020)
На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 21 декабря.
12-летнего Володю Рукавишникова из Бердянска подожгли сверстники, снимая «сториз» для социальных сетей. В тот вечер 49-летняя Наталья Рукавишникова не позволила сыну пойти в гости к друзьям, но Володя убежал. Об издевательствах Володя рассказал уже в реанимации. Родители подростков, на которых указал подожженый мальчик, заявили, что инициатором экстремальной съемки был сам Володя. Врачи установили, что у парня повреждено 30% поверхности кожи. Впереди - несколько тяжелых операций. Впрочем, помогать Володе взялись волонтеры, а родственники обвинили во всем маму школьника. Опасная жажда интернет-лайков или преступная невнимательность родителей?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.