Стосується кожного: Поджог за «лайки» (эфир от 21.12.2020)

22 декабря 2020 00:35 Александр Кива
Стосується кожного: Поджог за «лайки» (эфир от 21.12.2020)
Стосується кожного: Поджог за «лайки» (эфир от 21.12.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 21 декабря.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного

12-летнего Володю Рукавишникова из Бердянска подожгли сверстники, снимая «сториз» для социальных сетей. В тот вечер 49-летняя Наталья Рукавишникова не позволила сыну пойти в гости к друзьям, но Володя убежал. Об издевательствах Володя рассказал уже в реанимации. Родители подростков, на которых указал подожженый мальчик, заявили, что инициатором экстремальной съемки был сам Володя. Врачи установили, что у парня повреждено 30% поверхности кожи. Впереди - несколько тяжелых операций. Впрочем, помогать Володе взялись волонтеры, а родственники обвинили во всем маму школьника. Опасная жажда интернет-лайков или преступная невнимательность родителей?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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