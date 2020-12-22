Стосується кожного: Неудобные квартиранты (эфир от 22.12.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 22 декабря.

52-летняя Оксана Тан из Киева уже полгода пытается выгнать из дома квартирантов, которые захватили помещение и требуют у ее семьи деньги. 4 года назад сожитель Оксаны, Юрий Снурницин, сдал жилье семье с условием, что квартиранты за счет арендной платы сами сделают ремонт. Когда владельцы решили поднять стоимость аренды, квартиранты отказались платить и уезжать. Семья квартирантов утверждает, что вложила немалую сумму в дом, а в конфликтах с владельцем обвиняют именно Оксану. Мошенническая схема или юридическое невежество, которое привело к громкому скандалу. Кто на самом деле пытается обмануть законного владельца дома?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.