Стосується кожного: Убийство на глазах у жены (эфир от 23.12.2020)

22 декабря 2020 04:00 Александр Кива
Стосується кожного: Убийство на глазах у жены (эфир от 23.12.2020)
Стосується кожного: Убийство на глазах у жены (эфир от 23.12.2020)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 23 декабря.

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Три месяца назад 53-летний киевлянин Олег Леонов с женой Марией и 11-месячной дочкой переехали из мегаполиса в маленькую деревню на Черкасщине. Мечты о спокойной, счастливой жизни семьи разбились в начале ноября. Трое местных мужчин посреди ночи ворвались к Олегу во двор, и прямо на глазах у жены забили его до смерти. Накануне между ними и Олегом возник спор, который и закончился убийством. Зато жены подозреваемых утверждают, что таким образом их мужчины защищали собственные семьи от чужака, который неоднократно угрожал их убить. Месть за угрозы или желание установить свои правила?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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