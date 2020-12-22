Стосується кожного: От сердца до танца (эфир от 25.12.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 25 декабря.

Сейчас ее называют танцевальной легендой, она многократная чемпионка мира по спортивным танцам на колясках. 22 года назад жизнь легендарного хореографа Елены Чинки почти оборвалась. Уже в 20 лет она возглавила школу танцев, карьера стремительно шла вверх. Впрочем, сентябрьское путешествие 1998 года навсегда изменило ее жизнь. Девушка попала под поезд, который буквально раздробил ей ноги. Сложные операции и изнурительная реабилитация не помешали ей двигаться дальше. И даже на коляске она не прекращала обучать хореографии. Впечатляющая страсть к танцу и безграничная жажда жизни. В студии «Касается каждого» невероятная история красивой талантливой танцовщицы, которая не отказалась от мечты даже после ужасной трагедии.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.