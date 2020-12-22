Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.12.2020)

22 декабря 2020 02:30 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.12.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.12.2020)
пресс-служба

22 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Мясную нарезку – атрибут роскоши и сытой жизни – любят во всем мире. Байонская ветчина во Франции, вестфальская – в Германии, итальянское прошутто, испанский хамон Сиррано, филипинска ветчина с медом – эти деликатесы достойно украсят любой праздничный стол. Но сколько в мире существует мясо, столько у человечества возникают вопросы: как есть, с чем есть, сколько есть. Что полезнее – балык, ветчина или хамон? Как выбрать качественный продукт? С чем лучше всего подавать деликатесы к столу? Как и чем быстро нарезать мясную закуску? Что делать, чтобы нарезка не обветривалась? И как оформить мясное ассорти для праздничного стола? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – певец и хореограф Амадор Лопес.

Новый выпуск Полезной программы от 22.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира - онлайн  на tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу Полезная программа

Материалы по теме

Стосується кожного: Неудобные квартиранты (эфир от 22.12.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Неудобные квартиранты (эфир от 22.12.2020)
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпуска
Новости

Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 17 выпускаЭксклюзив
Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
Телешоу

Вар'яти-шоу 5 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
Леся Никитюк оказалась в постели с ведущим "Кохання на виживання": Искра у нас возникла очень давно
Новости

Леся Никитюк оказалась в постели с ведущим "Кохання на виживання": Искра у нас возникла очень давно

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 14.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 14.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK