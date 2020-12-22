Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 22.12.2020)

22 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Мясную нарезку – атрибут роскоши и сытой жизни – любят во всем мире. Байонская ветчина во Франции, вестфальская – в Германии, итальянское прошутто, испанский хамон Сиррано, филипинска ветчина с медом – эти деликатесы достойно украсят любой праздничный стол. Но сколько в мире существует мясо, столько у человечества возникают вопросы: как есть, с чем есть, сколько есть. Что полезнее – балык, ветчина или хамон? Как выбрать качественный продукт? С чем лучше всего подавать деликатесы к столу? Как и чем быстро нарезать мясную закуску? Что делать, чтобы нарезка не обветривалась? И как оформить мясное ассорти для праздничного стола? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный эксперт программы – певец и хореограф Амадор Лопес.

Новый выпуск Полезной программы от 22.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира - онлайн на tv.ua.