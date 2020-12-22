Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.12.2020)

22 декабря 2020 05:30 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.12.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.12.2020)
пресс-служба

23 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Первые упоминания о сурими появились в 1100 году в Японии. Люди заметили, что если приготовить фарш из свежей океанической белой рыбы, тщательно промыть его и отжать, то из полученной массы можно приготовить вкусные изделия любой формы. Так появились камабоко, а позже – в 70-х годах прошлого века японские повара изобрели знакомые нам крабовые палочки! Сегодня ни один праздник не обходится без салата из крабовых палочек. Как их правильно выбирать, сколько есть и с чем лучше сочетать? Из чего состоят крабовые палочки и что в них полезного? Сколько сурими, по нормам, должно быть в их составе? Какие крабовые палочки лучше – замороженные или охлажденные? И как можно удивить гостей с их помощью? Звездный эксперт ток-шоу – шоумен Дмитрий Коляденко.

Новый выпуск Полезной программы от 23.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира - онлайн  на tv.ua.

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