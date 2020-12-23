Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.12.2020)

24 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Майонез входит в число наиболее популярных соусов во многих странах – наряду с кетчупом и горчицей. Как выбрать лучший майонез и можно ли проверить его качество в домашних условиях? Для чего в майонез добавляют каротин, крахмал и консерванты? Какие еще новые ингредиенты этого соуса открыли для себя производители? Какого цвета должен быть качественный майонез и от чего этот цвет зависит? И как приготовить безопасный, вкусный и полезный майонез дома, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – ведущий и шоумен Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 24.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира - онлайн на tv.ua.