Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.12.2020)

23 декабря 2020 23:28 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.12.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 24.12.2020)
пресс-служба

24 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Майонез входит в число наиболее популярных соусов во многих странах – наряду с кетчупом и горчицей. Как выбрать лучший майонез и можно ли проверить его качество в домашних условиях? Для чего в майонез добавляют каротин, крахмал и консерванты? Какие еще новые ингредиенты этого соуса открыли для себя производители? Какого цвета должен быть качественный майонез и от чего этот цвет зависит? И как приготовить безопасный, вкусный и полезный майонез дома, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – ведущий и шоумен Вячеслав Соломка.

Новый выпуск Полезной программы от 24.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира - онлайн  на tv.ua.

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