Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.12.2020)

25 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Первыми есть мелкую рыбешку начали шведы, название у шпротов – немецкое, а их родиной считают Латвию. Во времена СССР они были дефицитом, а сейчас их можно встретить практически в любом магазине. Что такое шпроты – название рыбы или способ приготовления? Какие полезные витамины и микроэлементы содержат шпроты? На что следует обратить внимание, чтобы выбрать качественный и свежий продукт? Какие опасные вещества могут попасть в шпроты? На эти и многие другие вопросы ответили эксперты ток-шоу, среди которых – актер Виталий Борисюк и телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 25.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира - онлайн на tv.ua.