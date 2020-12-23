Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.12.2020)

23 декабря 2020 23:42 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.12.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.12.2020)
пресс-служба

25 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

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Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Первыми есть мелкую рыбешку начали шведы, название у шпротов – немецкое, а их родиной считают Латвию. Во времена СССР они были дефицитом, а сейчас их можно встретить практически в любом магазине. Что такое шпроты – название рыбы или способ приготовления? Какие полезные витамины и микроэлементы содержат шпроты? На что следует обратить внимание, чтобы выбрать качественный и свежий продукт? Какие опасные вещества могут попасть в шпроты? На эти и многие другие вопросы ответили эксперты ток-шоу, среди которых – актер Виталий Борисюк и телеведущая Светлана Вольнова.

Новый выпуск Полезной программы от 25.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира - онлайн  на tv.ua.

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