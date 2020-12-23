Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.12.2020)

26 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

До Нового года остается всего несколько дней. Если вы ещё не успели купить красную или черную икру, то не торопитесь и для начала посмотрите на канале «Интер» выпуск ток-шоу «Полезная программа». В нем ведущие и эксперты рассказывают, как выбрать настоящую качественную икру. Чем красная икра отличается от черной, кроме цвета и размера? С чем лучше употреблять икру, чтобы было максимально полезно? И как ее красиво подать на праздничный стол? Звездная гостья ток-шоу – певица Мила Нитич.

Новый выпуск Полезной программы от 26.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира - онлайн на tv.ua.