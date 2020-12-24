Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.12.2020)

28 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

Не каждый продукт может похвастаться таким количеством упоминаний в пословицах и поговорках! Все мы слышали: «Не кнутом, так пряником», «Ломается, как пряник», или «Сладкий, как медовый пряник». Этому лакомству удалось пройти через века, не утратив популярности. Сейчас вариаций пряников столько, что каждый найдёт любимый десерт по вкусу. Но как выбрать безопасные сладости? Что должно быть в их составе, чтобы это не навредило здоровью? Как самому приготовить знаменитые нюрнбергские пряники и «построить» пряничный домик? Об этом накануне праздников зрители узнают в новом выпуске «Полезной программы». Встречайте Новый год и Рождество пряничным ароматом, улыбками, теплом в вашем доме! Звездный эксперт программы – народная артистка Украины Оксана Пекун.

Новый выпуск Полезной программы от 29.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира - онлайн на tv.ua.