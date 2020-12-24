Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.12.2020)

24 декабря 2020 01:30 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.12.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.12.2020)
пресс-служба

28 декабря в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

Не каждый продукт может похвастаться таким количеством упоминаний в пословицах и поговорках! Все мы слышали: «Не кнутом, так пряником», «Ломается, как пряник», или «Сладкий, как медовый пряник». Этому лакомству удалось пройти через века, не утратив популярности. Сейчас вариаций пряников столько, что каждый найдёт любимый десерт по вкусу. Но как выбрать безопасные сладости? Что должно быть в их составе, чтобы это не навредило здоровью? Как самому приготовить знаменитые нюрнбергские пряники и «построить» пряничный домик? Об этом накануне праздников зрители узнают в новом выпуске «Полезной программы». Встречайте Новый год и Рождество пряничным ароматом, улыбками, теплом в вашем доме! Звездный эксперт программы – народная артистка Украины Оксана Пекун.

Новый выпуск Полезной программы от 29.12.2020 смотрите в 10:00 на канале Интер и после эфира - онлайн  на tv.ua.

Облако тегов

видео телешоу Полезная программа

Материалы по теме

Кохання на виживання-4: участник не устоял перед соблазнительными девушками в сауне
Новости

Кохання на виживання-4: участник не устоял перед соблазнительными девушками в сауне
О чем молчат женщины: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
Телешоу

О чем молчат женщины: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 25.12.2020)
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.12.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 26.12.2020)
Как выбрать качественные крабовые палочки, и что общего между этим продуктом и порошком для стирки
Полезные советы

Как выбрать качественные крабовые палочки, и что общего между этим продуктом и порошком для стирки

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020

Холостячка: кто победил в шоу 18.12.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

День Святого Николая 2020: теплые и душевные поздравления в стихах и прозе

Популярное видео

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 21.12.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 2 серию (эфир 17.11.2020)
Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)

Хто зверху-10: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 17.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK